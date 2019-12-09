Темнокожая красотка стала "Мисс Вселенной 2019"

Зозибини Тунци стала третьей победительницей из ЮАР, завоевавшей почетный титул "Мисс Вселенная". Она активно выступает против насилия на почве гендерных различий и стереотипов.
Обладательницей второго места стала 24-летняя Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико. Третье досталось 25-летней мексиканке Софии Арагон.
Финалисток "Мисс Вселенная 2019" наградили 8 декабря в американском городе Атланта, штат Джорджия, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Примечательно, что в конкурсе не приняла участие представительница России. Известно, что обладательница титула "Мисс Россия-2019" Алина Санько не успела вовремя получить американскую визу и подготовиться к финалу.
Напомним, в 2018 году титул "Мисс Вселенная" завоевала представительница Филиппин – 24-летняя Катриона Грэй. Она стала четвертой победительницей из этой страны за всю историю конкурса.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Что думаете про сиськи Асмус?
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
В самом деле - ответьте.
Об одной паршивой овце которая портит всё.