У Елены Темниковой серьезные проблемы со здоровьем

По словам исполнительницы, от переутомляемости у нее появились проблемы со здоровьем. Например, звезда практически перестала спать, у нее началась бессоница.
Взвесив все возможные последствия, Темникова приняла непростое для себя решение – отказаться от гастролей. Издание Starhit уточняет, что Елена не определила точные границы временного диапазона вынужденного перерыва.
Певица призналась, что она очень устала и крайне измотана. Тем не менее, она продолжит писать песни и иногда выступать с концертами в столице.
"Я хочу нового творчества, нового настроения. Поэтому я беру паузу. Туры убивают здоровье, ты остаешься без сна. Это крайне энергозатратно", – поведала знаменитость.
Также Темнкова отметила, что для нее огромное значение имеет отдача слушателей. Она уверяет, что это самое ценное в ее профессии.
"Очень люблю после концертов обниматься со слушателями. Если энергия совпадает, могу зависнуть", – рассказала Елена.
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