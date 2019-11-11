Елена Темникова столкнулась со страшной утратой

Певица Елена Темникова опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте новый пост. Она рассказала, что оказалась в критической ситуации.

Исполнительница сообщила об отмене концертов на Дальнем Востоке. Сорваны выступления во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Причем это не ее вина, а организаторов мероприятий.

"Я абсолютно разбита. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были", – поделилась артистка.

Тем не менее, звезда не отчаивается, ведь жизнь продолжается. Хотя стоит признать, что знаменитость потеряла значительные гонорары. Она пообещала поклонникам из этих городов найти способ приехать к ним с концертами, но уже с другими организаторами.

"А лучше сами, так как доверие к кому-либо теряется", – отметила Темникова.

Артистка поспешила успокоить фанатов своего творчества. По ее словам, все они могут сдать билеты назад в месте их приобретения.

Елена также заявила, что впервые столкнулась с подобным. Ее технические службы никогда не испытывали столько проблем. "Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена😢", – резюмировала певица.