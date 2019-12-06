"Плод нашей любви": Седокова сделала важное заявление

После того как отношения артистки и спортсмена были подтверждены официально, Анна Седокова заинтриговала подписчиков в "Инстаграме" неожиданным заявлением. Она опубликовала снимок с горнолыжного курорта. В кадре счастливая знаменитость позирует, сидя по-турецки и широко улыбаясь.
"Счастье – это когда ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви", – подписала фото певица.
Поклонники моментально отреагировали на публикацию своей любимицы. Многие решили, что Анна ждет малыша. "Опять беременна?", "Плод любви – по-любому ребенок", – предположили фолловеры.
Некоторые посчитали, что исполнительница говорила не о малыше от Яниса Тиммы, а об альбоме "Про любовь". Его выход запланирован на 6 декабря.
Напомним, что Анна Седокова воспитывает 15-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и двухлетнего Гектора. Пока артистка не задумывалась о том, чтобы вновь стать матерью.
Ранее фанаты заподозрили неладное, увидев ее располневшую фигуру. Они пришли к выводу, что Анна Седокова либо в положении, либо очень плотно поела.
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