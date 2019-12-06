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"Плод нашей любви": Седокова сделала важное заявление

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица заинтриговала поклонников. Анна Седокова спровоцировала слухи о беременности от своего возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы.
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После того как отношения артистки и спортсмена были подтверждены официально, Анна Седокова заинтриговала подписчиков в "Инстаграме" неожиданным заявлением. Она опубликовала снимок с горнолыжного курорта. В кадре счастливая знаменитость позирует, сидя по-турецки и широко улыбаясь.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

"Счастье – это когда ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви", – подписала фото певица.

Поклонники моментально отреагировали на публикацию своей любимицы. Многие решили, что Анна ждет малыша. "Опять беременна?", "Плод любви – по-любому ребенок", – предположили фолловеры. 

Некоторые посчитали, что исполнительница говорила не о малыше от Яниса Тиммы, а об альбоме "Про любовь". Его выход запланирован на 6 декабря.

Напомним, что Анна Седокова воспитывает 15-летнюю Алину, восьмилетнюю Монику и двухлетнего Гектора. Пока артистка не задумывалась о том, чтобы вновь стать матерью.

Ранее фанаты заподозрили неладное, увидев ее располневшую фигуру. Они пришли к выводу, что Анна Седокова либо в положении, либо очень плотно поела.

Автор: 6 декабря 2019, 11:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые сексапильные наряды Анны Седоковой

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