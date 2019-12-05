Актер из сериала "Теория большого взрыва" впервые стал отцом

Американский актер Джонни Галэки сообщил поклонникам радостное известие: он впервые стал папой. Малыш получил имя Эйвери.
"С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Благодарим всех за любовь и поддержку", – цитирует артиста Super.ru.
Напомним, с сентября 2018 года Джонни Галэки состоит в отношениях с 22-летней Алайной Мейер. О беременности девушки стало известно в апреле.
Галэки прославился благодаря роли в американском ситкоме "Теория большого взрыва". Премьера сериала состоялась в сентябре 2007 года, а финальный эпизод был показан в мае 2019 года. "Теория большого взрыва" считается одним из самых длинных ситкомов за всю историю телевидения.
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