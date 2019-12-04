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Беременна? Лобода заткнула сболтнувшую лишнее дочь

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
В Сети ходят слухи о третьей беременности Светланы Лободы. Поводом послужили слова ее старшей дочери.
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Светлана Лобода – счастливая мать двух дочерей. У певицы подрастают Ева и Тильда, последней весной исполнился год. Многочисленные поклонники эффектной артистки подозревают, что скоро она подарит девочкам брата.

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Светлана Сергеевна Лобода

Светлана Сергеевна Лобода певица

Поводом послужило видео, которое обнародовала Светлана. На нем артистка обнимает Еву. Прижимающаяся к матери девочка чуть слышно призналась, что ждет рождения братика. "Так, тихо!" – отреагировала Лобода и прекратила съемку. "Ой, мама, ой", – коротко подписала она ролик.

Подписчики аккаунта Светланы заподозрили, что та беременна. Особо смелые напрямую спросили, не ждет ли она третьего ребенка. Остальные начали поздравлять певицу. Лобода пока не прокомментировала догадки фанатов.

Интересно, что недавно певица делилась с подписчиками своего инстаграм-аккаунта фотографиями и видео, сделанными в период второй беременности. Светлану запечатлели буквально накануне родов. Артистка с большим животом снимала в Америке клип на свой хит "Суперзвезда". Лобода настолько хорошо себя чувствовала, что лихо танцевала на девятом месяце, повергая зрителей в шок.

Малышка Тильда появилась на свет в одном из медицинских центров США. Кто ее отец, точно не известно. Ходят слухи, что им может быть лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Кстати, недавно Светлана Лобода приняла участие в съемках его клипа на новую песню. Ей досталась роль рабочей на заводе.

Автор: 4 декабря 2019, 11:55
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