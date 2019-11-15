"Девятый месяц": Лобода выставила напоказ большой живот

Светлана Лобода обнародовала новое фото. Популярная певица предстала перед поклонниками с большим животом, указав на свою беременность.

Светлана Лобода переполошила многочисленных подписчиков своего инстаграм-аккаунта, опубликовав фотографию, на которой предстала с большим животом, обтянутым эффектными лосинами и черной майкой. В подписи певица дала понять, что скоро родит. "9й месяц)) мы с @sonya_soltes ходим по магазина LA, выискивая newStyle для promotizer (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила артистка.

Исполнительница уточнила, что речь идет не о новой музыкальной композиции, а о хите SUPERSTAR. Ролик увидел свет полтора года назад и моментально завоевал сердца слушателей. Светлана работала над песней, находясь в интересном положении. Более того, клип на этот трек она снимала в Америке, будучи на сносях. Когда все увидели, как Лобода лихо отплясывает, крутя большим животом, впали в шок. В то время певица получила неоднозначные отзывы о клипе. Очевидно одно: он никого не оставил равнодушным.

Вскоре там же, в США, Светлана родила дочь Тильду. Это второй ребенок певицы. От предыдущих отношений у нее подрастает дочь Ева. Ее отцом является танцор и хореограф Андрей Царь. А вот от кого родила Светлана Лобода Тильду, до сих пор не известно. О личной жизни певица старается не распространяться. Она крайне редко публикует материалы, касающиеся близких.