Обнародованы баснословные траты молодой любовницы Петросяна

Как оказалось, избранница пожилого юмориста настоящая модница – на нарядах не экономит. Одежду Татьяна Брухунова покупает в дорогих бутиках и только от известных брендов.
Не экономит возлюбленная Евгения Петросяна и на косметике. Молодая женщина коробками заказывает крема, пенки, шампуни и зубные пасты из Франции. Чудодейственные заграничные средства Татьяне обходятся в копеечку – 30-40 тысяч за баночку.
Обедать Татьяна Брухунова предпочитает с шиком – в пафосном ресторане в центре Москвы "Dr. Живаго", что находится на перовом этаже гостиницы "Националь". Средний чек в этом заведении достигает трех-пяти тысяч рублей.
Муза Евгения Петросяна в метро не спускается, передвигается исключительно на такси. В сумме за один день Татьяна Брухунова тратит 130 тысяч рублей. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Напомним, не так давно Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхали в Париже. Влюбленные поселилась в одном из лучших отелей города. К слову, комик был замечен в мишленовском ресторане, где отведал устриц за 15 тысяч рублей. Захаживал артист и в знаменитое кабаре "Мулен Руж", заплатив за билет с шампанским около 25 тысяч рублей. Молодая пассия артиста радовала себя походом по дорогим магазинам. В соцсетях она хвасталась, что присмотрела в одном из магазинов столицы Франции именной парфюм.
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