"Лера дала течь": Кудрявцеву после госпитализации вывели на чистую воду

Леру Кудрявцеву заподозрили во лжи. Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала новость о том, что знаменитости удалили из груди надорвавшийся имплант.

Светская обозревательница с сарказмом заявила в своем микроблоге в "ЖЖ", что Лера Кудрявцева – "самая честная женщина публичного пространства России". "Очень искренне всем рассказывала, что любит Сергея Лазарева, и у них – гетеросексуальная связь", – высказалась Миро.

Она отметила, что телеведущая всегда уверяла, что у нее настоящая грудь. "Нет, ну серьезно, натуральная грудь оказалась не натуральной. Такой подлости и подставы можно было ожидать от Сергея, если бы он оказался не натуралом, но от груди – как возможно такое предательство?!", – вопрошает блогер.

"Врать надо меньше, а грудь оперировать все-таки не в России", – отчитала Леру Кудрявцеву обозревательница. По ее словам, если имплант протекает пять лет, вопрос тут не только к самой операции, к квалификации хирурга, имени клиники, качеству импланту, но и к УЗИстам, которые ежегодно делали медосмотр.

Миро напомнила, что знаменитость выразила надежду, что поклонники примут ее такой, как есть. "Мы тебя, конечно, Лерочка, примем такую. Главное в этой жизни ведь честность, правда? Ждем откровений о саунах и ориентации Лазарева", – резюмировала блогер.

Напомним, ранее Лера Кудрявцева сообщила в своем "Инстаграм", что ей сделали операцию по удалению грудных имплантов. "Левый имплант порван, протекает лет пять-шесть куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", поделилась Лера Кудрявцева с подписчиками.