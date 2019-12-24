Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди

Лера Кудрявцева оказалась на операционном столе. Как стало известно, у известной ведущей порвался имплант в груди.

Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что своей пышным бюстом обязана силиконовым вставкам. Такие импланты – обычное дело среди представителей мирового шоу-бизнеса. Однако не все находят в себе силы признаться в этом. Популярная телеведущая же не стала молчать, и на это у нее есть серьезная причина.

Гламурная блондинка оказалась в больнице. В срочном порядке ей провели операцию. Лера рассказала об этом своим многочисленным поклонникам в соцсети. "Наркоз еще не отошел , возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к общественности Лера Кудрявцева.

Телеведущая обнародовала фотографию из больничной палаты, запечатлев свои ноги в специальных компрессионных чулках. Она даже нашла в себе силы заснять на видео, как медсестра ей делает укол в катетер, установленный в запястье, и меняет капельницу и дренаж.

Лера рассказала, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге установила себе грудные импланты с пожизненной гарантией, "а доктор говорил – можно танком давить". "Тогда не было никакой информации и мы еще были подопытные кролики", – как бы в оправдание отметила Кудрявцева. Она рассказала, что каждый год проходила обследования, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но в этот раз что-то пошло не так.

"Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :(((" – объявила ошеломленная Кудрявцева. телеведущую отправили на срочную операцию "по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей". "Очень агрессивная операция, очень", – призналась Лера.

В заключение она обратилась ко всем своим инстаграм-подписчицам: "Девочки – этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов" Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы".

В комментариях поклонники, в том числе и коллеги знаменитости, попытались поддержать Леру Кудрявцеву различными добрыми словами. Например, шоумен Максим Галкин написал ведущей: "Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!" А певица Валерия обратилась к телеблондинке так: "Лерчик, солнышко, скорее выздоравливай! Надеюсь, все самое опасное позади".

Ведущий Андрей Разыграев и вовсе попытался все перевести в шутку: "Если пишешь это – значит все прошло хорошо. Мы переживали... А сисяндры – не зубы! Новые отрастут!))) Люблю". На что Лера Кудрявцева ответила ему, что писала "дрожащими пальцами". Тогда он отреагировал: "Убирай на фиг телефон, ложись спать! После такой тяжелой операции организму нужны силы, чтоб восстановиться!"