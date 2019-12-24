Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди

Лера Кудрявцева никогда не скрывала, что своей пышным бюстом обязана силиконовым вставкам. Такие импланты – обычное дело среди представителей мирового шоу-бизнеса. Однако не все находят в себе силы признаться в этом. Популярная телеведущая же не стала молчать, и на это у нее есть серьезная причина.
Гламурная блондинка оказалась в больнице. В срочном порядке ей провели операцию. Лера рассказала об этом своим многочисленным поклонникам в соцсети. "Наркоз еще не отошел , возможно завтра пожалею о своем откровении, но если мой пост убережет хоть несколько девушек от установки имплантов, значит все не зря (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к общественности Лера Кудрявцева.
Телеведущая обнародовала фотографию из больничной палаты, запечатлев свои ноги в специальных компрессионных чулках. Она даже нашла в себе силы заснять на видео, как медсестра ей делает укол в катетер, установленный в запястье, и меняет капельницу и дренаж.
Лера рассказала, что 15 лет назад в Санкт-Петербурге установила себе грудные импланты с пожизненной гарантией, "а доктор говорил – можно танком давить". "Тогда не было никакой информации и мы еще были подопытные кролики", – как бы в оправдание отметила Кудрявцева. Она рассказала, что каждый год проходила обследования, чтобы удостовериться, что все в порядке. Но в этот раз что-то пошло не так.
"Отправили на Узи , потом на МРТ с констрастом. Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6 куда только можно было затечь :(((" – объявила ошеломленная Кудрявцева. телеведущую отправили на срочную операцию "по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей". "Очень агрессивная операция, очень", – призналась Лера.
В заключение она обратилась ко всем своим инстаграм-подписчицам: "Девочки – этот пост для вас, у меня есть много информации. Вам решать, но вдруг кто то услышит. Подробнее напишу на днях и расскажу вам о "болезни грудных имплантов" Ну а меня я очень надеюсь вы примите и такую 😊Будьте здоровы".
В комментариях поклонники, в том числе и коллеги знаменитости, попытались поддержать Леру Кудрявцеву различными добрыми словами. Например, шоумен Максим Галкин написал ведущей: "Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество рассказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!" А певица Валерия обратилась к телеблондинке так: "Лерчик, солнышко, скорее выздоравливай! Надеюсь, все самое опасное позади".
Ведущий Андрей Разыграев и вовсе попытался все перевести в шутку: "Если пишешь это – значит все прошло хорошо. Мы переживали... А сисяндры – не зубы! Новые отрастут!))) Люблю". На что Лера Кудрявцева ответила ему, что писала "дрожащими пальцами". Тогда он отреагировал: "Убирай на фиг телефон, ложись спать! После такой тяжелой операции организму нужны силы, чтоб восстановиться!"
Популярные темы форума
Мама одевается как подросток
Работающая женщина или содержанка?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Кто есть кто.
Кто слушал речь Владимира Путина?
не делает куни
Впервые, а как было у Вас?
Что для вас главное в отношениях?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Плешивый