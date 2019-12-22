"Мой муж ушел к молодой": письмо постаревшей Кудрявцевой вызвало недоумение

Ведущая шоу "Секрет на миллион"на НТВ Лера Кудрявцева пообщалась с коллегой Региной Дубовицкой о семейных ценностях. Звезда "Аншлага" эмоционально высказалась о браке Евгения Петросяна и его 30-летней помощницы Татьяны Брухуновой.

Звезда программы "Аншлаг" проработала с Евгением Петросяном много лет. Дубовицкая призналась Лере Кудрявцевой, что не понимает неравные браки с большой разницей в возрасте.

"Я жалею девушек, которые решились на такой шаг. А что про мужиков говорить: им уже пора улетать на небо", – с сарказмом заявила юмористка. Примечательно, что несмотря на столь критичное отношение к неравным союзам, Дубовицкая считает показательным брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой. При этом она добавила, что это исключение. "Очень редко такое бывает, дай Бог каждому", – считает Лере Кудрявцевой знаменитость.

Тогда ведущая программы "Секрет на миллион" решила пошутить над своей гостьей. Она зачитала ей "письма из зала", попросив ответить на вопросы. Среди прочих нашлась и Елена С., которая попросила совета у звезды. "Мой муж ушел к молодой! Что делать?".

Вопрос вызвал недоумение на лице Дубовицкой, хотя она догадалась, что речь идет о экс-супруге и коллеге по сцене Петросяна Елене Степаненко. "Елене С. я ничего посоветовать не могу. Думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете. Всего самого лучшего", – высказалась ведущая "Аншлага" в шоу Леры Кудрявцевой.

Напомним, что недавно 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. Свадьба юмориста и его помощницы вызвала в обществе осуждение.

Как писали "Дни.ру", у Леры Кудрявцевой тоже неравный брак. Муж Игорь Макаров младше телеведущей на 16 лет. Однако это не мешает влюбленным жить счастливо.