"Мой муж ушел к молодой": письмо постаревшей Кудрявцевой вызвало недоумение

Звезда программы "Аншлаг" проработала с Евгением Петросяном много лет. Дубовицкая призналась Лере Кудрявцевой, что не понимает неравные браки с большой разницей в возрасте.
"Я жалею девушек, которые решились на такой шаг. А что про мужиков говорить: им уже пора улетать на небо", – с сарказмом заявила юмористка. Примечательно, что несмотря на столь критичное отношение к неравным союзам, Дубовицкая считает показательным брак Максима Галкина и Аллы Пугачевой. При этом она добавила, что это исключение. "Очень редко такое бывает, дай Бог каждому", – считает Лере Кудрявцевой знаменитость.
Тогда ведущая программы "Секрет на миллион" решила пошутить над своей гостьей. Она зачитала ей "письма из зала", попросив ответить на вопросы. Среди прочих нашлась и Елена С., которая попросила совета у звезды. "Мой муж ушел к молодой! Что делать?".
Вопрос вызвал недоумение на лице Дубовицкой, хотя она догадалась, что речь идет о экс-супруге и коллеге по сцене Петросяна Елене Степаненко. "Елене С. я ничего посоветовать не могу. Думаю, что ей сейчас стало легче жить на свете. Всего самого лучшего", – высказалась ведущая "Аншлага" в шоу Леры Кудрявцевой.
Напомним, что недавно 74-летний Евгений Петросян женился на 30-летней Татьяне Брухуновой. Свадьба юмориста и его помощницы вызвала в обществе осуждение.
Как писали "Дни.ру", у Леры Кудрявцевой тоже неравный брак. Муж Игорь Макаров младше телеведущей на 16 лет. Однако это не мешает влюбленным жить счастливо.
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