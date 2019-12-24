Пластический хирург сделал прогноз о состоянии прооперированной Леры Кудрявцевой

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф прокомментировал операцию, проведенную Лере Кудрявцевой на молочной железе. Также он сделал предположение о том, как себя дальше будет чувствовать знаменитость после удаления грудного импланта.

По словам эксперта, импланты любой фирмы и производителя не застрахованы от повреждений. "В основном муссируется в СМИ то, что у Леры Кудрявцевой был удален сам имплант и капсула, которая сформировалась вокруг него. Скорее всего, речь идет о капсулярной контрактуре. Капсула бывает достаточно твердой. Она-то и деформировала этот имплант и, как следствие, из него стало выделяться содержимое", – заявил собеседник "Дни.ру".

Хирург пояснил, что как капсула, так и ее содержимое могут быть разного характера. "Иногда капсула бывает безумно твердой и сильно давит на имплант, сильно деформируя его по причине возможного повреждения, заводского брака – вариаций очень много. Если речь идет об обычном повреждении импланта, и жидкость вышла в зоне грудной клетки, значит имела место травма или дефект самого импланта", – рассказал Амжад Аль-Юсеф.

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