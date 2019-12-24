Дочь Екатерины Климовой загремела в больницу

Накануне звездная наследница опубликовала загадочный кадр в "Сторис" на своей странице в "Инстаграм". Девушка сняла сама себя в зеркало.
Глядя на фото, несложно догадаться, что дочь Климовой находится в больнице. В руках Елизавета держит выписной эпикриз.
Что именно произошло, Хорошилова не рассказала. Ее мать тоже воздержалась от комментариев. Тем не менее наследница Екатерины не выложила фотографии с больничной койки.
Возможно, девушка была на плановом осмотре или диспансеризации. С другой стороны, нельзя отрицать вероятность того, что она оказалась в медицинском учреждении в результате срочной госпитализации.
Напомним, что 17-летняя дочь Климовой учится в 11-м классе. Совсем скоро ей предстоят сдача ЕГЭ и поступление в высшее учебное заведение.
К слову, Елизавета уже определилась с профессией. Она собирается связать жизнь с журналистикой. Почему Хорошилова не захотела идти по стопам матери, остается загадкой.
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