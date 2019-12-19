Ирина Шейк появилась в неожиданном амплуа

Накануне российская модель предстала в крайне необычном для нее образе – простой работницы СССР. Она облачилась в темно-синий тренч, белую застегнутую под горло рубашку и черную косынку. Этот аутфит загадочные восточные фотохудожники придумали для обложки японского Vogue.
Поклонники были удивлены, увидев Шейк в таком виде. Тем не менее, многим амплуа Ирины пришлось по душе. "Это фото на журнал "Работница"? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не то, что ваши Гаги", "Впечатление, будто Ирина на уборку овощей собралась", "Нам ихние моды не понять", "Ирина тут похожа на женщин во времена блокады", – блистали остроумием фолловеры.
"Красивая комсомолка", – заявила подписчица.
Тем временем, модель снялась и для обложки другого глянцевого журнала 7Hollywood. На снимке она позирует в боди из позолоченного железа, украшенного драгоценными камнями. Ирина широко улыбается, глядя в объектив.
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