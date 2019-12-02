"Пристрелят еще до инаугурации": Галкин в Кремле сделал заявление об избрании на пост президента

Максим Галкин один из самых талантливых молодых артистов. Блистательный пародист, интерпретатор, он в состоянии один держать на протяжении нескольких часов огромный зал. И порой такие острые вещи, что диву даешься: как только не боится?! Свое очередное выступление в Кремле артист начал с политических заявлений. Корреспондент "Дни.ру" послушал мужа Аллы Пугачевой и изумился.

"Наша замечательная юмористическая профессия достаточно жесткая, – сразу заметил Галкин. – Ты должен с первой же минуты шутить и радовать зрителя – здесь былые заслуги не имеют значения, и люди просто так смеяться не будут".

"На меня сейчас легла дополнительная нагрузка, – продолжает Максим. – Дело в том, что спустя 26 лет после начала моей сценической карьеры я стал неожиданно известен. Благодаря тому, что одна женщина в Новосибирске судорожно снимает все концерты, которые видит. Остальные мои выступления как-то не зашли, а мое она выложила в интернет, и я стал действительно известен".

"Раньше тебя мог прославить Первый канал, а теперь – Алиса Шестакова из Новосибирска, – шокирован артист. – Она сняла, выложила, и тут же миллионы просмотров, сотни статей, тысячи комментариев. Люди мне пишут: "Вы еще такой молодой, зачем вам это, вам еще жить и жить!" или "Мы вас поддержим и за вас проголосуем!" Страшно, что я еще никуда не выдвинулся, а в нашей стране уже готовы за меня голосовать. Люди, несмотря ни на что, до сих пор думают, что они что-то решают на выборах!

"На все это я честно ответил, что не собираюсь быть президентом России, – продолжает юморист. – Тут же кто-то спросил: "А президентом Украины?" Но кто это написал? Простая бабушка или сам Зеленский, который говорит, что устал? Мне позвонила знакомая ведунья и сказала, что на мне лежит 15 проклятий – 10 от Соловьева и 5 от Киселева. И еще два сглаза от Норкина. "Максим, хочешь, я поставлю зеркало, и на них все отразится?" – предложила мне колдунья".

"Я понимаю, почему такая реакция, – улыбается Максим. – С тех пор, как выбрали Зеленского, наша власть совершенно по-другому на меня смотрит. Одновременно с потенциальным восхищением и подозрением губернаторы стали снова со мной знакомиться – на всякий случай!".

В стенах Кремлевского дворца Максим Галкин сделал и важное заявление: "Торжественно обещаю, что я никуда не собираюсь выдвигаться! У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации!"