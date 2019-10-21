Оксана Федорова появилась на публике с главной свиньей страны

Телеведущая Оксана Федорова вышла в свет с главной свиньей страны. Знаменитость предстала перед вспышками фотокамер.

Российская красавица стала героиней знаменитого юмористического шоу на телеканале "ТНТ" Comedy Club. Неизвестно, подшучивали ли комедианты над телеведущей, наиболее любимой российскими детьми, однако стало известно, что на знаменательный вечер Оксана пришла не одна.

Компанию знаменитости составили ее "коллеги" из программы "Спокойной ночи, малыши". Так перед вспышками фотокамер оказались Хрюша и Филя. Кроме того, мероприятие посетила и ворона Каркуша. После съемок Федеорову обступили в фойе, чтобы сфотографировать.

Сама же Оксана поделилась отчетом на своей странице в социальной сети "Инстаграм". В кадре она позирует вместе с актерами озвучки популярных персонажей своей передачи, а также с непосредственными "коллегами" по съемочной площадке. Хрюша и Филя одеты в модные молодежные костюмы.

Публикацию девушка подписала так: " Герои нашей программы на Comedy club собрали вокруг себя всех зрителей в фойе . Наш состав на программе: Хрюша , Каркуша , Филя , я и наш Продюссер Александр Викторович. Было весело . А вы любите comedy?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Поклонники Оксаны Федоровой не остались в стороне. За несколько часов снимок набрал более двух тысяч лайков. Кроме того, многие поспешили выразить свои впечатления от увиденного: " УМНИЦА КРАСАВИЦА СПОРТСМЕНКА как всегда Вы Великолепны ⚘", "Даже видеть – уже радость!", " Очень красивая и костюм модный, а кто пишет гадости, на себя почаще смотрите, на кого вы похоже, чтобы осуждать мисс мира не превзойденную никем. Умница вы, Оксана, и самая красивая по сей день!!!😘".