Прямо в день рождения: сын Климовой получил жуткую травму

О произошедшем актриса и многодетная мать сообщила поклонникам на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Впрочем, она предпочла акцентировать внимание на радостном событии.
"Самого замечательного мужчину в мире можно только родить! Сын! Спасибо, что родился у нас 13 лет назад. И отдельное спасибо за то, что в свой день рождения сломал только палец, а не ногу! Люблю бесконечно. Будь здоров!" – написала артистка.
На опубликованных кадрах Климова позирует с сыном в ресторане. На фото виден накрытый стол, но большого числа гостей с шариками и подарками не наблюдается. По всей видимости, Матвей отмечает именины в тесном семейном кругу. Об этом говорит и удобная одежда матери и сына – простые толстовки и штаны.
Поклонники не смогли пройти мимо радостного события в семье знаменитости. Пользователи поздравили Матвея с днем рождения и посоветовали беречь себя.
"Здоровья и счастья сыну! Исполнения всех желаний, а маме – возможностей их исполнять!", "С днем рождения! Поправляйся, будь здоров и счастлив!🤗", "Ох и красавчик! Поздравляю. Пусть будет счастлив!", "Вылитый папа! Красавчик! Счастливой судьбы тебе, парень", – написали пользователи.
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