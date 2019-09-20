Ирина Шейк в нижнем белье подурачилась с подругой

Забавный инцидент запечатлили на камеру перед вылетом в Милан, где знаменитость уже успела принять участие в фешен-вечеринке. Ирина Шейк подурачилась в номере отеля со своей приятельницей.
В Сети появились кадры, на которых звезда танцует эротический танец в стиле тверк с Надеждой Савковой. При этом Ирина Шейк была одета в нижнее белье и короткий халат. В какой-то момент она решила показать, как красиво и эффектно умеет двигать своей пятой точкой, но не удержала равновесие и упала на пол.
Однако конфуз Ирину Шейк не смутил, а лишь вызвал у нее приступ смеха. На этом веселье подруг не закончилось. Они добрались до кровати, где стали дурачиться, надев на голову туфли. В таком виде девушки танцевали под музыку.
Отметим, Ирина Шейк является одной из самых известных и востребованных супермоделей в мире. Это лето стало для нее трудным, поскольку она рассталась с Брэдли Купером.
Ирине Шейк пришлось переехать в Нью-Йорк, а также попросить помощи у мамы, чтобы та помогла ей нянчиться с дочкой Леей. После расставания с актером модели удалось найти с ним компромисс в вопросе воспитания девочки без судебного вмешательства.
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