Ирина Шейк произвела фурор эротичным нарядом

Звезда присутствовала на показе итальянского бренда нижнего белья вместе с актрисой Сарой Джессикой Паркер. Снимок она выложила в свой "Инстаграм".
Девушка предпочла черный образ: эротичное блестящее платье с декольте и стильный кожаный ремешок. Образ дополнили черные ботфорты. Компанию Ирине Шейк составила актриса Сара Джессика-Паркер, которая также выбрала наряд в черных тонах. За час фотография набрала более 70 тысяч лайков. "Вы очень красивая!", "Моя королева", "Вы восхитительны", "Как ты можешь быть такой красивой!", – оставили восхищенные комментарии подписчики.
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