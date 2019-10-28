"Я ей горжусь!": Харламов высказался о сексе Асмус с другим

Шоумена засыпали провокационными вопросами поклонники. Он наконец-то отреагировал.

Юморист Гарик Харламов прокомментировал откровенные постельные сцены своей супруги Кристины Асиус с другим актером в экранизации романа Дмитрия Глуховского "Текст".

Премьера картины состоялась 24 октября и буквально взорвала Сети – пользователи активно обсуждают роль Асмус и то, не поставила ли ее карьера актрисы под угрозу ее брак с Харламовым.



Мужа артистки буквально засыпали вопросами на эту тему в Инстаграм, прося хоть как-то отреагировать. Многие даже накинулись на Гарика с критикой – мол, как он разрешил супруге сниматься в такой "порнографии". Харламов несколько дней игнорировал назойливых поклонников, однако в итоге все же опубликовал отдельный пост в своем Инстаграм на эту тему.



Шоумен отметил, что если из всего фильма зрителей интересуют только сцены секса, то им стоит знать, что фильм "не об этом". Поэтому он посоветовал всем успокоится и посмотреть картину еще раз.

"Моя жена – актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета", – высказался юморист.

Он не стал отрицать, что сцена достаточно откровенная, но тут же отметил, что многие актрисы обнажаются на экране. В качестве примера он привел звезд Голливуда – Шэрон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Беллуччи и Эмилию Кларк. Харламов напомнил, что на экране зритель видит персонажа, а не самого актера.

Он подчеркнул, что "Текст" – это очень хорошая работа, и он гордится своей женой, которая, по его мнению, блистательно справилась со своей ролью. В конце поста, правда, артист пошутил, что создателям картины все равно не поздоровится, когда он до них доберется.