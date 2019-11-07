Готовящаяся к "Евровидению" Бузова влетела в стенку и сорвалась на мат

Артистка представила широкой общественности свою композицию "Мало половин" на иностранном языке. Фанаты звезды отечественного шоу-бизнеса выдвинули предположение, что их любимица собралась выступать на знаменитом конкурсе "Евровидение".
Впрочем, нашлись и те, кто не одобрил подобную карьерную перспективу Бузовой. Злопыхатели высказали мнение о том, что девушке стоило бы для начала взять уроки вокала. Пользователи отметили, что Ольге недостаточно одного эпатажного вида, чтобы покорить европейскую аудиторию, сообщает "Экспресс-газета". Тем не менее, похоже, Бузова мало обеспокоена перспективой представлять Россию на международном конкурсе. Поющей ведущей для этого нужно обладать еще и хорошими манерами, отсутствие которых она продемонстрировала на ролике с репетиции. В кадре девушка исполняет полюбившуюся многим композицию на репетиционной базе.
Правда, в какой-то момент что-то пошло не так. Отходя назад, Ольга влетела в стеклянную стенку. Сразу после этого текст песни прервало протяжное ругательство.
"Ужас😬" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "В первый раз слышите, она постоянно матерится, у нее на футболке написано королева😂😂😂ее продюсер сказал, который на ней деньги делает😂😂😂😂 королева мата", "Мат от девушки вообще некрасиво звучит. Тем более той, что с культурной столицы 🤔", – высказались пользователи.
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