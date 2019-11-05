Растолстела и отекла: Рапунцель из шоу "Дом-2" высказалась после слухов о второй беременности

Внимательные участники и поклонники реалити-шоу заметили, что у Ольги подрастает животик. Более того, на лице героини шоу "Дом-2" появилась свойственная некоторым беременным отечность. Многие пришли к выводу, что Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитренко скрывают скорое пополнение.
Жительница телестройки Марина Африкантова, решила не слушать сплетни и лично выведать правду у подруги. Участница шоу "Дом-2" заглянула в комнату к Ольге Рапунцель.
"Мы не сговаривались, но мы все почему-то заметили твой животик. А потом мы вспомнили, что Димка в последний месяц говорит: "Как мы с Олечкой хотим второго", – ходила вокруг да около Марина.
Ольга сразу поняла, что именно пытается разузнать подруга. Рапунцель заявила, что действительно сильно поправилась за последнее время, но о втором ребенке пока речи не идет.
Между тем муж Марины Африкантовой, Роман Капаклы, в то, что звезда шоу "Дом-2" разъелась не верит. Мужчина обратил внимание на то, что у Ольги Рапунцель вырос исключительно живот, это ему показалось подозрительным.
"Жрать меньше надо..... 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да беременна, слышала как Дима говорил, про одежду, то чтобы на животик не давил. Без камер", "Заметили как она за живот держится в начале видео , блин походу правда беременна ....." – рассуждают поклонники шоу "Дом-2".
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!