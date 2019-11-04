"Дайте выйти на сцену": кричащая о коррупции Волочкова хочет вернуться в Большой театр

По словам танцовщицы, она находится в прекрасной физической форме. Анастасия Волочкова ежедневно репетирует по несколько часов.
"Я станцую сейчас и "Жизель", и "Баядерку", и все. Вы мне просто дайте выйти на сцену. Все что они устроили в своем Большом театре – это коррупция, криминал, обливание серной кислотой. Сейчас есть ставка, сколько стоит прийти из балетного училища и встать в кордебалет 32-м лебедем. Это 50 тысяч долларов. А сейчас еще появились ставки, чтобы станцевать главные партии", – заявила танцовщица.
Анастасия Волочкова рассказала также, что имеет право на пенсию, так как была примой Большого театра. Однако ей не платят.
После знаменитость поведала, как в 2003 году ее "прижимали" в Большом. "У нас были карточки, на которые перечисляли зарплаты. Тогда были достаточно оплачиваемые спектакли. Платили примерно 35 тысяч рублей за спектакль. В двухтысячные годы это были большие деньги. Но мне никто не отдал эту карточку и деньги не вернул", – вспомнила Анастасия Волочкова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" на канале НТВ.
Напомним, на днях балерина ответила на обвинения злопыхателей. Завистники упрекали танцовщицу в пристрастии к спиртному.
"Вот у нас полстраны бухает, а Волочкова с бокалом шампанского – это алкоголик. Я хочу сказать, что каждый божий день я два с половиной часа минимум провожу в балетном зале. У меня стерта в кровь нога не потому, что я чешу языком, а я чешу ногами… Мои хорошие, я хочу сказать такую вещь: я, помимо двух ипостасей – балетного зала и сцены – я имею право делать в жизни то, что я хочу", - ответила недоброжелателям Анастасия Волочкова.
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