"Мне нужно работать": Пугачева пропустила похороны подруги

Поэтесса Карина Филиппова – родственная душа Аллы Пугачевой. Примадонна поддерживала знакомую морально и материально.
Певица была частой гостьей в доме автора. Однако когда женщина ушла из жизни, Пугачева на ее похоронах так и не появилась.
Примадонна объяснила свое решение тем, что не хотела привлекать к трагедии слишком много внимания.
Пришедшие проститься с поэтессой люди недоумевали по данному поводу. Знакомые только недавно видели народную артистку рядом с Филипповой. "Я пришла к ней в гости, а передо мной была Алла Борисовна. Она Карине сказала: "Ты должна жить, писать для меня. Мне еще надо детей на ноги поднять. Мне нужно работать", – цитирует одну из скорбящих StarHit.
Дело в том, что Примадонна не могла поступить иначе. Примадонна помогла организовать прощание, но не захотела своим присутствием привлечь внимание журналистов и поклонников. Певица была убеждена, что семья должна спокойно проститься с поэтессой.
Ранее сообщалось, что бывшая солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева побывала на выступлении Аллы Пугачевой в Белоруссии. Она призналась, что Примадонна пробудила в ней столько эмоций, что слезы подступали на протяжении всего концерта.
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