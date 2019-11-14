Перевозбужденные россияне "облизали" выпяченный живот беременной Костенко

Вот и в этот раз не обошлось без прелестных снимков. Беременная модель выложила несколько примечательных кадров на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото она позирует то с ненаглядной доченькой, то вместе с мужем. Впрочем, поклонники обратили внимание не столько на красоту молодой семьи, сколько на заметно округлившийся выпяченный животик.
Костенко подписала свою последнюю публикацию так: "Здесь так хорошо, что я даже забыла, что в Москве далеко не теплые дни 😅.Все-таки боюсь загорать пузиком и любимый не разрешает 🤪, сижу себе на пляже, песочные фигуры мастерю 😅Отдыхать на не маленьком сроке мне довелось впервые и немного не по себе, что я менее активная (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).
Девушка призналась, что в первые несколько дней в солнечной стране чувствовала себя не очень хорошо. Анастасия рассказала, что у нее постоянно была слабость. Некоторые обеспокоились, что такое состояние может быть непосредственно связано с беременностью, однако модель поспешила всех успокоить. Неприятные симптомы были лишь побочными эффектами от акклиматизации.
В свою очередь пользователи поспешили завалить Костенко комплиментами и многочисленными лайками. Поклонники "облизали" девушку с ног до головы, особенно ее животик.
"Такие красивые и счастливые😍😍😍", "Ну какая же ты хорошая", "Ой, как животик вырос. А сколько месяцев, если не секрет?", "Отлично выглядишь. Период "гнездование" на подходе", "Какая же красавица!", "Какой срок сейчас? Животик аккуратный!👏", "Какие вы классные 😍Пузико вашу семью дополняет 👨👩👧👦", – написали пользователи.
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