Екатерина Климова похвасталась роскошным телом из женской раздевалки

Звезда театра и кино сфотографировалась после тренировки. Несмотря на сумасшедший график съемок и выступлений, она всегда оставляет свободные часы для спорта. Артистка и многодетная мама понимает, насколько важно быть в хорошей форме.
Во время посещения тренажерного зала Екатерина Климова сделала селфи, на котором похвасталась точеной сексуальной фигурой. Фото она опубликовала в Сторис. Тонкая талия, стройные ноги и ни грамма лишнего веса – ее телу могут позавидовать даже 20-летние девушки.
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