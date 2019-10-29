Злопамятная Собчак отомстила Харламову через оскандалившуюся Асмус

14 октября на экраны вышел фильм Клима Шипенко "Текст". Супруга юмориста Гарика Харламова актриса Кристина Асмус сыграла там одну из главных ролей. Эротические кадры с участием жены комика дали повод для бурной дискуссии, разразился большой скандал.
Обыватели были так впечатлены сценой секса с участием Асмус, что принялись упрекать Харламова, мол, как ты мог позволить такое непотребство. Юморист даже был вынужден опубликовать на странице своего "Инстаграм" пост в поддержку супруги. Гарик заявил, что Кристина сыграла очень убедительно, поэтому он ею очень гордится.
По поводу разгоревшегося скандала высказалась и Ксения Собчак. С первого взгляда может показаться, что телеведущая выступила на стороне Харламова и его жены.
"Тут Гарик Харламов страшно расстроен в Инстаграме, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы "Текст". Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что Настоящему Режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться... И Кристина не стала говорить: "Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!... ну странно это все – нет, не пойду!!! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Ксения Собчак в личном "Инстаграм".
Внимательные поклонники телеведущей сразу поняли, что таким образом она решила изощренно отомстить юмористу. В апреле этого года Харламов высмеял ее отношения с режиссером Константином Богомоловым. В рамках шоу "Comedy club" Гарик под личиной своего героя Эдуарда Сурового спел о паре.
Юморист исполнил композицию от лица Ксении и Константина. Вот выдержка из нее: "Вот, это – коридор мой, вон там вот моя спальня / Смотри-ка, проходи, давай-давай / Ну, я даже не знаю, ну что это за спальня. / Ну, как-то не прилично, не могу... / Вы спросите наверно, а что это за песня? / И кого я показал вам так? / Ну, я даже не знаю, я честно, сомневаюсь. / Возможно, Богомолов и Собчак".
Гарик Харламов, в свою очередь, на выпад злопамятной Ксении Собчак отреагировал комментарием. "Смотрю, песенка моя зашла", – написал он. После юморист почему-то удалил запись.
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