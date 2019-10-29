Злопамятная Собчак отомстила Харламову через оскандалившуюся Асмус

Ксения Собчак поддержала Гарика Харламова. Однако поклонники юмориста усмотрели в словах телеведущей не сочувствие, а издевку.

14 октября на экраны вышел фильм Клима Шипенко "Текст". Супруга юмориста Гарика Харламова актриса Кристина Асмус сыграла там одну из главных ролей. Эротические кадры с участием жены комика дали повод для бурной дискуссии, разразился большой скандал.

Обыватели были так впечатлены сценой секса с участием Асмус, что принялись упрекать Харламова, мол, как ты мог позволить такое непотребство. Юморист даже был вынужден опубликовать на странице своего "Инстаграм" пост в поддержку супруги. Гарик заявил, что Кристина сыграла очень убедительно, поэтому он ею очень гордится.

По поводу разгоревшегося скандала высказалась и Ксения Собчак. С первого взгляда может показаться, что телеведущая выступила на стороне Харламова и его жены.

"Тут Гарик Харламов страшно расстроен в Инстаграме, что хейтеры троллят его и обзываются обидно из-за порносцен его жены в фильмы "Текст". Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что Настоящему Режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться... И Кристина не стала говорить: "Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!... ну странно это все – нет, не пойду!!! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Ксения Собчак в личном "Инстаграм".

Внимательные поклонники телеведущей сразу поняли, что таким образом она решила изощренно отомстить юмористу. В апреле этого года Харламов высмеял ее отношения с режиссером Константином Богомоловым. В рамках шоу "Comedy club" Гарик под личиной своего героя Эдуарда Сурового спел о паре.

Юморист исполнил композицию от лица Ксении и Константина. Вот выдержка из нее: "Вот, это – коридор мой, вон там вот моя спальня / Смотри-ка, проходи, давай-давай / Ну, я даже не знаю, ну что это за спальня. / Ну, как-то не прилично, не могу... / Вы спросите наверно, а что это за песня? / И кого я показал вам так? / Ну, я даже не знаю, я честно, сомневаюсь. / Возможно, Богомолов и Собчак".

Гарик Харламов, в свою очередь, на выпад злопамятной Ксении Собчак отреагировал комментарием. "Смотрю, песенка моя зашла", – написал он. После юморист почему-то удалил запись.