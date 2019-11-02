Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым

Певица призналась, что очень боится потерять новые отношения. Анна Седокова поведала, что впервые в жизни чувствует себя по-настоящему важной для кого-то.

В начале сентября стало известно о романе 36-летней вокалистки с 27-летнем латвийским баскетболистом Янисом Тимма. Сначала Анна Седокова и ее избранник слухи не комментировали, однако, когда с журналистами заговорила жена Яниса: женщина требовала немедленного развода, Анне пришлось раскрыть правду.

Сегодня, 1 ноября, в личном "Инстаграм" артистка опубликовала новый совместный снимок с баскетболистом. Анна Седокова рассказала, как Янис Тимма поддержал ее во время работы.

"Сегодня, в пять утра, он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по-настоящему важно и что значит быть для кого-то по настоящему важным", – поделилась вокалистка.

Артистка понимает, что отношения – это тяжкий труд, а идиллия, которая царит в их паре, не будет длиться вечно. Когда они узнают друг друга поближе, могут начаться конфликты.

"Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен", – подчеркнула Анна Седокова.

После знаменитость трогательно призналась избраннику в любви. "Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты – мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин", – написала вокалистка.

Янис Тимма одним из первых отреагировал на пост Анны Седоковой. Спортсмен оставил много смайликов в форме сердечек.