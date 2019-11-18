Звезда сериала "Мухтар" о самых откровенных сценах: Муж присутствовал

Звезда сериала "Мухтар" Оксана Сташенко решила поделиться подробностями личной жизни. Она рассказала, как происходили съемки откровенных сцен и как на это реагировал ее муж.



У актрисы уже шестой по счету супруг. Женщина надеется, что в новом браке ее ждет настоящее женское счастье. В разговоре с журналистами знаменитость подчеркнула, что в нынешних отношениях она чувствует себя окрыленной.

"Вы знаете, мы счастливы. Это счастье – наше богатство. Никаким золотом его никогда не измеришь! Попробуйте, но над этим надо трудиться, а не каждый может", – эмоционально рассказала актриса в разговоре с корреспондентом "Дни.ру".

Разумеется, у журналистов не мог не возникнуть вопрос об откровенных сценах, в которых актриса не раз принимала участие во время работы над очередным сериалом. Впрочем, как оказалось, здесь обошлось без романтики и интриги. Во время съемок все довольно прилично, за исключением того, что периодически супруг Оксаны желал присутствовать на съемочной площадке.

Выяснилось, что мужчина нисколько не ревнует свою благоверную к коллегам по миру кино. Муж Сташенко неоднократно убеждался, что во время театрализированного занятия любовью партнеры не испытывают друг к другу ничего.



"Он прекрасно знает, он присутствовал на съемках. Ничего не может получиться ни у мужчин, ни у женщин, потому что то тебе все время надо что-то припудрить, а потом "давайте снимем с такого угла или ракурса". Потом тебя все время накрывают одеялом, и ты только делаешь вид, что тебе хорошо. На самом деле, правда, так и было", – подчеркнула Оксана.