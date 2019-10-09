Одинокая Энистон взбесилась из-за сводничества

Актриса заявила, что наслаждается одиночеством и не собирается заводить новые отношения. Звезда подчеркнула, что ее раздражают потуги знакомых найти ей нового мужчину.
Дженнифер Энистон нравится вольная жизнь после развода с Джастином Теру. "Да, мне хорошо одной. Плюс я очень занята... Продвигаю сериал "Утреннее шоу" и готовлюсь к следующему сезону", – цитирует ее US Weekly.
Артистка отклонила предложение радиоведущего Говарда Стерна познакомить ее с кем-нибудь. "Эй, слушай! Меня безумно раздражает, когда пытаются меня свести с кем-то. Я ненавижу это!" – заявила взбешенная Энистон.
Напомним, что звезда сериала "Друзья" была замужем дважды. Ее первым супругом стал Брэд Питт, с которым они были вместе в 2000-2005 годах. Союз с Джастином Теру продлился с 2015-го по 2018-й.
В ноябре выходит комедийный веб-сериал "Утреннее шоу", в котором Дженнифер Энистон сыграла вместе с Риз Уизерспун и Стивом Кареллом. Эта роль стала для нее первой на телевидении после завершения "Друзей" в 2004 году.
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