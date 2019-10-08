"Магия не в размере, а в глубине": 36-летняя Ковальчук поделилась откровением

Знаменитая исполнительница Юлия Ковальчук призналась в любви к своему возрасту. Она отметила, что женщины после 30 приобретают особую магию.

Несмотря на свои 36, Юлия продолжает оставаться одной из красивейших женщин в мире российского шоу-бизнеса. На личной странице в социальной сети "Инстаграм" знаменитость рассказала, что не опасается цифр в паспорте и не считает нужным скрывать возраст от других.

"Как же я люблю свой возраст, полный осмысленности, свободы, живости и даже в чем-то мудрости. Даже в чем-то, потому что есть у кого учиться и к чему стремиться", – написала исполнительница.

Она подчеркнула, что возраст не пугает, но заставляет задуматься об ответственности и значимости. Впрочем, Ковальчук заметила, что после 30 лет у женщины появляется особая магия. Когда уже выветрилась подростковая непосредственность, свойственная более младшей возрастной категории.

"Эта особая женская уверенность и магия, которая не в прическе, вырезе декольте и размере груди, а в глубине взгляда и продуманности движений, которая приходит только после 30. В общем, девочки за нас!" – подытожила Юлия.

Поклонники согласились со знаменитостью. Они отметили, что после того, как переходишь этот возрастной порог, жизнь только начинается: "Согласна! Очень люблю свои 35, и ощущения совершенно не такие, как в 20-25", "Все еще молодая и красивая, но уже не дура", "Какое замечательное ощущение. Как важно сохранять его всегда, в любом возрасте, ведь это наша жизнь!"