Ковальчук выдала эмоциональную реакцию на слухи о своей любви к алкоголю

Фотографии звезды российской эстрады с бокалом чего-нибудь алкогольного стали почвой для появления грязных сплетен. Завистники шепчутся, что Юлия Ковальчук якобы до сих пор страдает от послеродовой депрессии, а красивыми фотографиями лишь пытается создать иллюзию счастливой жизни.
Сама же певица так не считает. В Instagram она выложила достойный ответ хейтерам. Заявление Ковальчук подкрепила симпатичным фото с бокалом шампанского.
"Тут в интернете пишут, что меня “послеродовая депрессия довела до бутылки". Девочки!!! Дай Бог каждой из нас такую приятную депрессию в виде одного бокальчика и много интересной работы, которая нервирует окружающих. За всех Мамулечек!" – написала девушка. Поклонники откликнулись лайками и комментариями.
Юлия Ковальчук – 36-летняя российская певица, телеведущая. Ранее входила в состав группы "Блестящие".
Звезда состоит в браке с Алексеем Чумаковым шесть лет. В 2017 году в семье появилась маленькая дочь Амелия. Родители стараются оградить малютку от пристального внимания общественности и редко выкладывают ее снимки.
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