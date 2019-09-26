Ковальчук попала в серьезное ДТП

Российская певица Юлия Ковальчук попала в серьезную аварию, возвращаясь с гастролей в Рязани. У машины, в которой сидела звезда, лопнуло колесо, сообщают "7Дней".
В результате ДТП никто не пострадал. Однако следующий день для артистки был важным. "Еле добралась сегодня до съемок с утра. Вернулись поздно, спали мало... Но все равно всем хорошего настроения", – обратилась к поклонникам Ковальчук.
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