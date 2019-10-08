Анна Седокова решилась на перемены

На снимках знаменитость предстала в новом амплуа. Она перекрасила свою густую шевелюру в ярко-рыжий цвет.
"Привет, а вот и мой новый цвет! Теперь, я точно девушка огонь. Вы так часто лайкали меня в рыжем цвете, что я решилась на перемены, потому что я вас очень люблю!", – призналась Седокова.
Многие поклонники оценили изменения во внешности Анны. "Мне кажется, так намного лучше, чем в блонд", "Какая красивая", "Вам очень идет! Благородно смотрится! Браво мастеру!" "Вы с любым цветом прекрасны!", "Шикарная, мне вы в рыжем цвете всегда нравились!", "Ваааау! Бомба!", "Просто секси львица. Женщина-огонь!", "Очень здорово!", – восторгались фолловеры.
"Почему-то напоминает этот цвет, когда вы, Аня, были еще в составе группы ВИА Гра", – отметила подписчица.
Конечно, злопыхатели не упустили возможности лишний раз обидеть исполнительницу, сообщает "Экспресс газета". "Тебе не идет этот цвет, лучше в черный цвет покрась!", "О нет, верните блондинку!", "Концы такие жженные, секущиеся!", – критиковали звезду пользователи Сети.
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