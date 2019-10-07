Певица Слава устроила россиянам сюрприз на сцене

Поклонников звезды ждал настоящий подарок. Артистка выступила вместе со своей старшей наследницей Александрой Морозовой. Мать и дочь дуэтом исполнили песню "Первая любовь".
Оригинальную версию композиции Слава исполняла с Ириной Аллегровой. На этот раз композиция звучала по-новому. Зал утонул в аплодисментах с первых секунд, как только дочь знаменитости запела. Оказалось, у Саши очень сильный и красивый голос. Но больше всего пришедших поразило внешнее сходство девушки с матерью, сообщает "7Дней".
Певица Слава устроила настоящий праздник для своих поклонников. На одной сцене с ней также выступили Виктор Дробыш, Эмин, Денис Клявер, Стас Пьеха и Любовь Успенская.
Напомним, 19-летняя дочь певицы Славы недавно окончила школу с золотой медалью. Сейчас Саша является студенткой Высшего театрального училища имени Щепкина.
Популярные темы форума
В каком возрасте лучше становиться отцом?
Дети это кошмар
Телец подлец
Самая некрасивая женщина в мире
Интернациональное имя ребенку
То что пишут бабы о себе и то что на самом деле.
Как увести женатого?
Самый отстойный мужик
Самый классный мужик
Ребенок от первого брака