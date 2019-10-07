"А как же ребенок?!": шокированная новостью Фриске грязно выругалась

Скоро увидит свет книга, посвященная последним дням жизни Жанны Фриске. Интересно, что повествование ведется от лица самой певицы.

Книгу под рабочим названием "Блестка" написал сценарист и друг Жанны Фриске Геннадий Куркин. В распоряжении Starhit оказались некоторые фрагменты. Так, например, автор описывает чувства Жанны Фриске, узнавшей о своей страшной болезни.

"В тот момент вместо страха мной овладело ощущение катастрофически необратимой своей непричастности к чему-то жизненно необходимому, чему-то, что раньше всегда находилось в моем безусловном распоряжении, а теперь вдруг исчезло, оставив меня в нелепой растерянности и недоумении", – призналась Жанна Фриске.

Певица буквально впала в отчаяние и грязно ругалась. "А как же ребенок, как же мой мальчик, неразумная ты сука?!" – укоряла я Жизнь, пытаясь ухватить ее за грудки, остановить, заглянуть ей в глаза, принудить к ответу. Напрасно", – констатировала артистка.

Напомним, что официальный комментарий о раке Жанны Фриске дал ее возлюбленный, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он записал видеообращение к общественности. В книге было рассказано, как проходила съемка. По словам автора, Дмитрий постоянно сбивался из-за подступающих слез.

"Дима снимает видео, останавливает запись, начинает сначала, снова останавливается, и вдруг плачет, навзрыд, как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу", – отмечается в произведении. Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года после полутора лет борьбы с раком головного мозга. У артистки остался сын Платон. мальчику сейчас шесть лет, его воспитывает Дмитрий Шепелев.