Звезда сериала "Возвращение Мухтара" умерла в 33 года

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом РБК сообщила ее коллега актриса Римма Зыбино.
"У Марины была онкология, она боролась несколько лет с ней. Все надеялись на чудо, выздоровление, она была искренним и хорошим человеком. Была звездой, абсолютно невероятная", – рассказала она.
Актриса также опубликовала в своем Facebook фотографии из спектаклей, в которых была задействована Куклина.
Прощание с Мариной Куклиной пройдет во вторник, 8 октября, в Киевском театре юного зрителя на Липках, сообщил в Facebook супруг актрисы Андрей Май-Малахов.
Куклина родилась 12 июня 1986 года. В 2007 году она окончила Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, тогда же стала актрисой ТЮЗа на Липках. Российскому зрителю Куклина запомнилась по ролям в сериалах "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор" и "Возвращение Мухтара".
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