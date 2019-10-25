Эмму Уотсон запечатлели в объятиях нового мужчины

Судя по всему, в личной жизни звезды "Гарри Поттера" произошли большие перемены. Актрису заметили с новым молодым человеком. Парочка вела себя так, как будто они готовы съесть друг друга.
Эмму Уотсон и ее спутника сфотографировали после ланча на выходе из кафе Gail’s Bakery, передает телеканал "360". Артистка разговаривала по телефону и в это время поцеловала возлюбленного.
Это на данный момент все, что знают СМИ. Что за мужчина стал счастливчиком, пока неизвестно. Отметим, еще в августе бойфрендом звезды был Доминик Пьяцца.
Напомним, в мае 2018 года знаменитость рассталась с предыдущим парнем – звездой сериала "Хор" Кордом Оверстритом. Влюбленные пробыли вместе около шести месяцев. Разорвались отношения, как отмечает пресса, в стиле, типичном для 21-го века: Эмма Уотсон отписалась от Корда в "Инстаграм".
Как сообщали "Дни.ру", до Оверстрита у исполнительницы роли Гермионы Грейнджер был роман с Уильямом Макнайтом. О своем бойфренде Эмма Уотсон не распространялась. Журналистам она говорила, что хочет оградить компьютерного гения из Силиконовой долины от назойливого внимания папарацци.
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