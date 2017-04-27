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Культура

Пугающее пророчество от Эммы Уотсон и Тома Хэнкса

Кадр из фильма "Сфера"
Кинематографические фантазии о будущем редко бывают оптимистичными: человечеству обязательно должно что-то угрожать. Но природные катаклизмы и соседи по космосу не выдерживают конкуренции с высокими технологиями, порожденными и управляемыми IT-гениями. Создатели "Сферы" задумались о мире, где все – одна гигантская социальная сеть. В прокате с 27 апреля.
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Мэй (Эмма Уотсон) получает работу в корпорации мечты: соцпакет, тимбилдинг, страховка, идеология "любить – значит делиться" и воплощение смелых карьерных фантазий. Глава – идеолог, апологет социальных медиа и гуру-шоумен Эймон Бэйли (Том Хэнкс) мечтает о "прозрачном" мире, где не будет ни личных, ни государственных тайн, недомолвок и преступлений. Безрассудный поступок Мэй мгновенно привлекает внимание высших кругов к новой сотруднице.

Кадр из фильма "Сфера"

Бэйли предложил девушке интересный, но непростой эксперимент – транслировать каждый свой шаг и вдох на весь мир с помощью камеры размером с сережку. Идеалистка, грезящая о совершенствовании мира, соглашается: на кону – прорыв в сознании миллиардов, новый уровень коммуникации, безопасности, знания. Живя онлайн в режиме 24/7, Мэй верит в свою великую миссию, пока не узнает подноготную гигантской IT-компании и истинные цели тех, кто стоит у руля. Девушка, которая еще вчера была просто "лицом бренда" и звездой соцсетей, решается на весьма рискованный шаг, от которого будет зависеть судьба ее семьи, друзей, коллег и, гипотетически, наших с вами ближайших потомков. 

Кадр из фильма "Сфера"

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

Фантастический триллер по роману Дэйва Эггерса, по сути, продолжает ряд утопий в духе "1984" Оруэлла и "Дивного нового мира" Хаксли. Из экранных "родственников" стоит вспомнить "Социальную сеть" Дэвида Финчера – флагманскую ленту категории "почему соцсети – это не всегда хорошо". Фильм не обходит стороной личную жизнь Марка Цукерберга: основатель крупнейшей соцсети добился успеха, признания и внимания женщин, но потерял любимую девушку и друга.

Драма "Отключение" Генри Алекса Рубина сосредоточена на истории семейной пары, где муж проигрывает огромные суммы в онлайн-казино под аккаунтом жены, а она вовсю забавляется с интернет-любовниками. Здесь же сюжетные линии повествуют о парне, зарабатывающем онлайн-проституцией, и жестоких подростках, издевающихся над одноклассником, – все это говорит о том, что перебарщивать с соцсетями – путь к деградации и смерти наяву. 

Героиня Эммы Уотсон жертвует простыми семейными радостями (пикники с родителями по выходным, прогулки с другом-отшельником) во имя карьеры и иллюзии лучшего мира – и, кажется, не жалеет о своем выборе. 

Кадр из фильма "Сфера"

ЧТО НОВОГО

"Сфера" – очень страшный фильм. Фантастику в обертке реализма, темпоритм которой органичен клиповому сознанию – то есть сознанию большинства пользователей соцсетей, – смотреть не сложнее, чем ленту новостей. Вот образцовая корпорация – коллеги с улыбками продавцов "Гербалайфа", радеющие за общение без границ и постоянное присутствие в онлайне; начальник, зомбирующий идеей "прозрачности", прикрывающий манипуляции благородными целями ("Каждый имеет право на знание, – скандирует он. – Мой сын-паралитик может увидеть мир благодаря понатыканным на деревьях и домах камерам. Ваши дети будут в безопасности – стоит только открыть себя миру и транслировать каждый свой шаг!").

Злодей из Тома Хэнкса отменный. Несмотря на то что главная интрига становится ясна практически сначала, одно удовольствие наблюдать, как альфа-самец ведет толпу и читает проповеди из популярной позитивной философии. Хорошая девочка – героиня Эммы Уотсон, демонстрирующая интегральное сознание и глубокий внутренний мир на собеседовании, – трансформируется в жертву Сети, сначала зависимую от рейтинга, а затем – от числа подписчиков "инста-девочку", ослепленную верой в то, что любую проблему можно решить. 

Трагедия мира, создаваемого этой корпорацией, в том, что "прозрачный" и "стерильный" социум, не имеющий частной жизни, легкоуправляем, и рычаги управления – иллюзия безопасности. Тот, кто имеет тайну, априори во тьме (в символике фильма это значит – преступник), а не имеющий тайн и личных границ – достойный член общества, которому положены и все блага. Для наглядности приводится пара примеров того, как вовлеченность в Сеть может спасти или украсить жизнь – и народ кивает, народ аплодирует. И здесь крайне важен Мерсер (Эллар Колтрейн), друг Мэй, любитель тишины, естественного мира и природы.

Кадр из фильма "Сфера"

Парень мастерит люстры из оленьих рогов и не стремится к шумихе, но Мэй выложила фото его поделок в соцсеть, чем спровоцировала гнев проактивных граждан, готовых разорвать Мерсера за нетактичное, с их точки зрения, обращение с животными. Это общество открытых, позитивных, социальных в буквальном смысле убивает Мерсера, потому что не терпит инаковых, не терпит и не понимает творцов и не может смириться с тем, что у кого-то есть жизнь вне социальных сетей. 

"Сфера" – это приговор любым проявлениям творчества и воли. Все дело – в инновации, которая, вероятно, и в реальной жизни уже не за горами (но раскрытие ее – ненужный спойлер). Она может служить во благо, но все мы знаем, какими намерениями вымощена дорога в ад. Одна из главных особенностей этой технологии – взаимосвязь всего и всех, но не в причинно-следственном смысле, а в самом примитивном: единое облако повязывает друг с другом всех жителей Земли, и каждый перед другим гол как сокол, и каждый может и должен участвовать в жизни общества и влиять на нее (на самом деле – нет). Сарказм заключается в том, что стремление к демократии, которым пудрят мозги работникам корпорации, оборачивается тоталитаризмом – вся власть, все данные и все рычаги давления находятся в руках тех, кто ни за что не станет играть в свою же игру, и никакая Мэй не изменит хода вещей, потому что условная Мэй – это видимость, манекен. 

Создателям фильма удается балансировать и находить плюсы и минусы жизни в Паутине. Да, неубедительно и несколько топорно выглядит антитеза тьмы (жизнь офлайн, личные границы, тайны) и света (полная открытость, а значит, безгрешность), но не сама по себе, а в развязке, когда героиня делает выбор, открывает дверь – и… Угадайте, какую сторону выберет девушка с синдромом отличницы? Выбор, с одной стороны, парадоксальный, а с другой – неизбежен, по мнению авторов. Это и не выбор, а логичный исход для тех, кто в погоне за трансляцией жизни потерял и себя, и саму жизнь. "Сфера" – пугающее пророчество, и оно тем страшнее, чем больше благ сулит "прозрачная" жизнь с популистскими лозунгами-статусами френдленты. 

Автор: Элеонора Пиотровская27 апреля 2017, 13:48

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