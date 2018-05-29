Несчастная Гермиона: Эмму Уотсон бросил актер-красавчик

Эмма Уотсон снова одна, и ее сердце свободно. Отношения с Кордом Оверстритом, как говорят ее представители, не сложились.



Свои отношения со звездой сериала "Хор" кумир миллионов Эмма Уотсон не афишировала. Несмотря на то, что актеров часто видели вместе, комментариев относительно их взаимных чувств журналисты так и не добились.

О том, что роман все же был, стало известно лишь тогда, когда любовная история подошла к концу. Близкие к Уотсон источники сообщили таблоиду The Sun, что голубки провели вместе около шести месяцев, но потом приняли решение расстаться.

"Эмма и Корд до последнего молчали о своих отношениях, но они действительно встречались. Однако их отношения не сложились, и они теперь свободны", – приводит таблоид слова источника. Инсайдер рассказал, что Эмма и Корд проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе, еще несколько месяцев назад папарацци фотографировали пару едва не каждый день. Но что-то у них не сложилось.

Разорвались отношения, как отмечает пресса, в стиле, типичном для 21-го века: Эмма отписалась от Корда в Instagram. Представитель актрисы этот шаг комментировать отказался.

Кажется, совсем недавно таблоиды пестрели заголовками о свободном сердце исполнительницы роли Гермионы Гейнджер. Тогда речь шла о разрыве с прежним кавалером Уильямом Макнайтом. О своем бойфренде Эмма не особо распространялась. Журналистам говорила, что хочет оградить компьютерного гения из Силиконовой долины от назойливого внимания папарацци.