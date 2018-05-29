Несчастная Гермиона: Эмму Уотсон бросил актер-красавчик
Свои отношения со звездой сериала "Хор" кумир миллионов Эмма Уотсон не афишировала. Несмотря на то, что актеров часто видели вместе, комментариев относительно их взаимных чувств журналисты так и не добились.
О том, что роман все же был, стало известно лишь тогда, когда любовная история подошла к концу. Близкие к Уотсон источники сообщили таблоиду The Sun, что голубки провели вместе около шести месяцев, но потом приняли решение расстаться.
"Эмма и Корд до последнего молчали о своих отношениях, но они действительно встречались. Однако их отношения не сложились, и они теперь свободны", – приводит таблоид слова источника. Инсайдер рассказал, что Эмма и Корд проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе, еще несколько месяцев назад папарацци фотографировали пару едва не каждый день. Но что-то у них не сложилось.
СМИ: Эмма Уотсон рассталась с бойфрендом— Love Radio (@LoveRadioRu) 29 мая 2018 г.
Сердце актрисы снова свободно. https://t.co/mK4V4SCm8y#ЭммаУотсон #LoveRadio pic.twitter.com/vEoVizNKTJ
Разорвались отношения, как отмечает пресса, в стиле, типичном для 21-го века: Эмма отписалась от Корда в Instagram. Представитель актрисы этот шаг комментировать отказался.
Кажется, совсем недавно таблоиды пестрели заголовками о свободном сердце исполнительницы роли Гермионы Гейнджер. Тогда речь шла о разрыве с прежним кавалером Уильямом Макнайтом. О своем бойфренде Эмма не особо распространялась. Журналистам говорила, что хочет оградить компьютерного гения из Силиконовой долины от назойливого внимания папарацци.
Артистке стало плохо прямо во время полета
16-летняя красавица объяснила свое поведение
Партнерша оказалась без трусиков
Певица перестала скрывать интересное положение