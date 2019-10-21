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"Зачесалось там до дрожи": занимавшуюся сексом за рулем известную актрису задержала полиция

Фото: www.globallookpress.com
"И так захочешь теплоты не полюбившейся когда то, // Что переждать не сможешь ты трех человек у автомата", – пела когда-то Алла Пугачева в композиции на стихи Вероники Тушновой. Популярной актрисе Марине Орловой так же сильно захотелось секса. И она жадно накинулась на любовника прямо в машине, скидывая с себя и с него исподнее и загораживая лобовое стекло.
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Наверное, здорово гнать по трассе и испытывать двойной оргазм – от скорости и от коитуса. Но вот беда – откуда-то выскочили полицейские и обломали кайф. Они остановили петляющую по дороге дорогую машину в самый интересный момент – Марина Орлова выла и стонала, когда ее любовник по требованию сотрудников ГИБДД опустил стекло. Она так увлеклась процессом, что не сразу смогла сообразить, что происходит. Наверное, подумала, что статный красавец в форме хочет к ним присоединиться и помахать своей дубинкой.

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В итоге пришлось составлять протокол. Кроме того, было изъято транспортное средство, в котором звезду вгоняли во грех – ее шикарный автомобиль Bentley. Любовник Марины, Георгия Кирьянов, оправдывался, что это было затеяно ради искусства и создания музыкального клипа, но сотрудники ему не поверили. И попросили сначала надеть трусы, а потом уже давать показания.

Марина Орлова призналась "Дни.ру", что у нее просто "зачесалось ТАМ до дрожи", поэтому не могла справиться с животным желанием. Она сейчас сутками напролет снимается в сериале про Юлию Началову, изголодалась по мужику, вот и не могла терпеть, пока любимый довезет ее до дома. 

Фото: пресс-служба

Теперь любвеобильной парочке придется ответить сразу по нескольким пунктам. Если прохожие имели возможность наблюдать откровенно сексуальные действия, это будет расцениваться как "мелкое хулиганство". Тогда, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях (ст. 20.1), на обоих граждан налагается штраф в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда или арест до 15 суток. Ну а если свидетелями страсти стали дети, то, согласно статье 135 УК РФ, за "развратные действия без применения насилия" нарушителям грозит штраф до 300 тыс.руб. или ограничение свободы сроком до двух лет. 

Автор: 21 октября 2019, 15:48

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вьетнамский сержант
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Я не знаю слов любви, но, думается, что когда чешется - это кандидоз.
НеЕбун!!!
Ответить
<цензура> <цензура>.... зачесалось у неё... лярва!!!
Ебун!
Ответить
шалава!
Гость
Ответить
Шлюшка эта орлова и всегда ею была!!!
Гость
Ответить
Писака Губкин! Совсем крыша поехала? Срочно к психиатру!
1

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