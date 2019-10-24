Началова позвала: дружок Волочковой убит после ночной встречи

После смерти певицы у людей случилось массовое помешательство. Убитые горем поклонники требовали немедленно установить ей памятник, назвать ее именем улицу, музыкальную школу или, на крайний случай, наркодиспансер. Тут вспоминается роман "Мастер и Маргарита", в котором после смерти Берлиоза "кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее". Но, как писал Михаил Булгаков, "погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма, все кончено, не будем больше загружать телеграф".
Особо экзальтированные граждане стали считать, что на могиле Юлии Началовой на Троекуровском кладбище столицы происходят чудеса – мол, люди там исцеляются от подагры, диабета, сепсиса, красной волчанки. Кто-то даже якобы лично видел, как обездвиженный инвалид встал и пошел там. На кладбище заряжали крем и воду, набирали землю, чтобы добавлять ее в чай, суп и детское питание.
Денис Сорокин на всю эту вакханалию долгое время смотрел скептически. Но сегодня ночью к нему явилась покойная Началова! "Юлька приснилась сегодня, – смахнул скупую мужскую слезу Сорокин. – Мы с ней долго болтали. Я ей говорю, мол, ты знаешь, у нас такое творится – все о тебе пишут и говорят, из твоей смерти сделали шоу. Она взмахнула рукой: "Да пусть пишут, было бы хуже, если бы не говорили и не писали". А я ей: "Ладно, мы с Анькой Исаевой пошли, нам к тебе рано пока. Она улыбается, довольная такая, и говорит: "Ну, пока, пока".
"Любовник" Волочковой признался, что убит этим жутковатым видением. Поэтому ни свет ни заря стал звонить Анне Исаевой, которую Началова считала своей "сестричкой". "Мы с Исаевой пришли к выводу, что Юля дала нам всем ответ на вопрос о том, как она относится к тому, что про нее байки сочиняют", – резюмировал Сорокин. Но в ближайшее время он намерен отнести на могилу Началовой букет цветов и заказать панихиду в храме за упокой ее души.
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