Марина Александрова оказалась в любовном треугольнике

Марина Александрова попала в любовный треугольник. Перед актрисой встал непростой выбор.

В новом интервью Марина Александрова откровенно рассказала о любовных перипетиях, участницей которых она стала. Речь идет о ленте "Формула мести", которую совсем скоро будет транслировать Первый канал. Картина является продолжением фильмов "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" и "Операция "Сатана".

Исполнители главных ролей – следователя Ивана Черкасова и криминалиста Софьи Тимофеевой – в новой части все те же, Андрей Смоляков и Марина Александрова. На сей раз ее героиня оказалась в настоящем любовном треугольнике. За женщиной ухаживают сразу двое, причем оба ее коллеги, что только усиливает напряжение.

"Соня уже несколько раз обожглась в отношениях, поэтому в этом сезоне она осторожничает с противоположным полом", – отметила Александрова. "В сериале обострен конфликт между Соней и мужчинами, которые за ней ухаживают. Она небезразлична двоим и не может сделать выбор между ними", – уточнил режиссер Сергей Коротаев.

При этом за ситуацией наблюдает герой Смолякова, который оказывается косвенно вовлеченным в эту неловкую ситуацию. "Мудрыми советами он пытается урегулировать конфликт и направить всю энергию в рабочее русло. То есть, кроме опасности извне, еще и внутренние разногласия заставляют наших героев дополнительно волноваться", – цитируют режиссера "7Дней".

Марина Александрова в восторге от работы с Андреем Смоляковым. У на своей странице в "Инстаграм" она опубликовала несколько фотографий с актером и рассыпалась в комплиментах: "С ним можно обсудить все мировые премьеры фильмов, прочитанные книги, лучшие спектакли, поговорить о вечном и о былом, а еще раскрыть парочку преступлений, конечно. Везет мне на партнеров".