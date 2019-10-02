"Дай Бог вам и вашим семьям все это обойти": Запашный сделал обращение из больницы

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о своем состоянии после перенесенной операции – ему удалили грыжу.



Восстановление дается артисту нелегко, однако он уже хочет поскорее встать на ноги и вернуться к работе. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Знаменитость поделился с подписчиками подробностями своего состояния, а также пожаловался на недомогание.

"Позвоночник есть позвоночник. Лежу, иннервация мышц с обеих сторон. И одну руку трясет, и вторую руку трясет. Романтика," – рассказал мужчина. Он опубликовал несколько видео, на которых отчетливо видно, что дрессировщик находится в клинике.

"Не болейте, ребят. Болеть – это плохо. Раньше, в детстве, мечтал болеть, чтобы в школу не ходить, а сейчас понимаю – сколько можно всего хорошего делать, если ты не болеешь," – поделился воспоминаниями Запашный.

Он также не забыл упомянуть детей, больных онкологией, которые недавно побывали на выступление знаменитых братьев. Эдгард отметил, что в таком юном возрасте ребятам приходится буквально сражаться за свою жизнь. Циркач пожелал подписчикам и их семьям, чтобы рак обошел их стороной.

Поклонники же завалили любимого артиста комментариями. Многие пожелали здоровья Запашному и выразили желание поскорее вновь увидеть его на сцене.

"Как Вы недавно Аскольду говорили?) "Хайп ловишь? Встал и на работу"! :)) А если серьезно, скорейшего выздоровления!! Мы все Вас очень любим и ждем, скорейшего возвращения в строй! (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", "Эдгард! Врагу не сдается наш гордый Варяг! Хвост пистолетом и только вперед, к выздоровлению! 👍💖🤗 Вы с братом большие трудяги и молодчины!", "Эдгард Вальтерович, поправляйтесь скорее и больше не болейте!" – написали подписчики.