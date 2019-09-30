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Волочкова молится о здоровье попавшего в больницу Запашного

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Директор Большого Московского цирка попал в больницу. Эдгард Запашный рассказал в "Инстаграм", что его прооперируют врачи немецкой клиники.

Продолжение: "Носки с тапками?": маленькая дочь уколола немодного Галкина
прочитано 842 раза

По словам дрессировщика, у него обнаружили три грыжи в районе поясницы. "Сразу после брата я приехал в Германию… Через 15 минут меня забирают на 2-х часовой общий наркоз! Всем спасибо за поддержку", – написал Эдгард Запашный (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. Ред.).

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На тревожную публикацию живо отреагировали звезды российского шоу-бизнеса. Жуткий диагноз, который может иметь непредсказуемые последствия, поднял на уши знаменитостей. Они поддержали дрессировщика ободряющими словами. "Эдгард, дорогой! Я молюсь", – написала Анастасия Волочкова. "С Богом, Эдгар! Всей душой с Вами!" – присоединился к балерине Евгений Петросян. "Эд, держись! Мы с тобой!" – высказалась Катя Лель.

Напомним, ранее брат Эдгарда Запашного, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд рассказал, как оказался в немецкой больнице. Дрессировщик заявил, что ему понадобилась срочная операция на позвоночнике. По словам Аскольда Запашного, она стала пятой в его жизни.

Брат Эдгарда Запашного сообщил, что благодаря врачам он в порядке. Дрессировщик уточнил, что его грыжа резко увеличилась и передавила нерв. По его словам, без срочной операции он рисковал потерять возможность ходить.

Автор: 30 сентября 2019, 16:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пипец,как смертельно
Гость
Ответить
Оба брата молодцы.
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