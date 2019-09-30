Волочкова молится о здоровье попавшего в больницу Запашного

По словам дрессировщика, у него обнаружили три грыжи в районе поясницы. "Сразу после брата я приехал в Германию… Через 15 минут меня забирают на 2-х часовой общий наркоз! Всем спасибо за поддержку", – написал Эдгард Запашный (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. Ред.).
На тревожную публикацию живо отреагировали звезды российского шоу-бизнеса. Жуткий диагноз, который может иметь непредсказуемые последствия, поднял на уши знаменитостей. Они поддержали дрессировщика ободряющими словами. "Эдгард, дорогой! Я молюсь", – написала Анастасия Волочкова. "С Богом, Эдгар! Всей душой с Вами!" – присоединился к балерине Евгений Петросян. "Эд, держись! Мы с тобой!" – высказалась Катя Лель.
Напомним, ранее брат Эдгарда Запашного, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд рассказал, как оказался в немецкой больнице. Дрессировщик заявил, что ему понадобилась срочная операция на позвоночнике. По словам Аскольда Запашного, она стала пятой в его жизни.
Брат Эдгарда Запашного сообщил, что благодаря врачам он в порядке. Дрессировщик уточнил, что его грыжа резко увеличилась и передавила нерв. По его словам, без срочной операции он рисковал потерять возможность ходить.
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