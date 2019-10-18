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Почему жена терпит роман Фадеева и Серябкиной

Максим Фадеев и Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Лена Миро прокомментировала недавнее интервью Ольги Серябкиной Ксении Собчак, в котором певица прокомментировала слухи о своем романе с Максимом Фадеевым. Блогер убеждена, что их связь на руку жене продюсера.
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Все началось с того, что бывшая подопечная Максима Фадеева Лена Темникова в интервью заявила об интимной связи продюсера с ее коллегой Ольгой Серябкиной. По словам Лены, она не раз заставала Ольгу и Максима в пикантный момент. В свежем интервью Серябкина так прокомментировала слова Темниковой: "Я не знаю, для чего ей это надо, учитывая, что человек давно ушел из лейбла, занимается своими делами".

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Более того, Ольга сообщила, что очень хорошо общается с женой Максима. Певица рассказала, что даже пыталась поговорить с ней о словах Темниковой. Наталья якобы ответила: "Ольга, забей, а..."

Это интервью прокомментировала скандально известный блогер Лена Миро в "Живом журнале". Получилось крайне язвительно. В частности, она высказала мнение, что Собчак не удалось "развести на чистосердечное" Серябкину. Лена неожиданно отпустила комплимент жене Максима.

"Что я хочу сказать? У Фадеева на редкость умная жена. Не такая дура, как была у Константина Меладзе, а понимающая и адекватная женщина", – заявила Миро. Далее она выразила мнение, почему супруга терпит измены музыкального продюсера. По словам Лены, той выгоден их союз, причем по нескольким причинам. "Пока толстый пыхтит на солистках, оскверняя молодые тела и само слово "секс" своим старым жиром, благоверная только и рада – не ее же муж мучает! Деньги в дом носит. Обеспечивает безбедное существование. Горничных и повариху нанял", – рассудила Миро.

Лена считает, что у жены Максима не жизнь, а малина. "Мудрая женщина рассуждает вполне логично: сколько этих исполнительниц у продюсера? Ругаться на всех – нервов не напасешься. Да и было бы из-за чего расстраиваться – жиробас залез на другую и регулярно мучает не тебя, а своих подопечных. Этому ведь можно только порадоваться", – высказалась о жене Максима Фадеева Лена Миро.

Автор: 18 октября 2019, 09:06
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