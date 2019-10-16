Серябкина об использовавшей ее Темниковой: Меня разменяли как монету

Певица Ольга Серябкина рассказала, что ее рассорило с подругой и коллегой по цеху Еленой Темниковой. Экс-солистка группы SEREBRO считает, что приятельница не хотела иметь рядом соперницу.

По словам Ольги, первые несколько лет существования проекта SEREBRO Лена была самой яркой его участницей. Она же, наоборот, старалась не выделяться. Серябкина никому не говорила, что пишет тексты песен.

Однако со временем Ольга тоже раскрылась: стала смелее, раскрепощеннее, да и продюсер коллектива Максим Фадеев начал ее выделять. Именно в тот момент, по мнению Серябкиной, ее отношения с Темниковой дали трещину, подруга увидела в ней конкурентку.

"И в тот момент, когда я начала расти, развиваться, – это стало заметно", – сказала Ольга Серябкина в ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Экс-солистка группы SEREBRO не стала скрывать, что на сто процентов доверяла Темниковой. Более того, подруга оказывала на нее огромное виляние. Елена могла менять мнение Ольги о людях. Оглядываясь назад, Серябкина понимает, что ею в какой-то степени пользовались.

"Я думаю, что конфликт был не со мной, но меня разменяли как монету, то есть мое имя рядом поставили", – рассудила Ольга Серябкина.

Артистка отметила, что не испытывает негативных чувств к экс-подруге. Более того, в последнее время Серябкина о Темниковой даже не вспоминает.

"Не хочу ее хейтить, не хочу в ответ говорить гадости. Плюс ко всему, если брать суммарно, то я не думаю о ней плохо, я в принципе о ней не думаю, глобально так-то уж. Но меня разочаровывает", – рассказала Ольга Серябкина.

Летом этого года Елена Темникова заявила, что у Максима Фадеева была любовная связь с одной из солисток группы SEREBRO Ольгой Серябкиной. По словам певицы, это обстоятельство и рассорило ее с коллегой и подругой.

В ответ Серябкина намекнула, что состояла в интимных отношениях не с Фадеевым, а самой Темниковой. "Мы с Леной жили вместе. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже в райдере на гастролях у нас всегда был один номер на двоих. О наших отношениях знали друзья, близкий круг. Лене я очень верила, любила ее, доверяла", – говорила Ольга Серябкина в интервью.