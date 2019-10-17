Ирина Шейк утерла нос Анджелине Джоли

На снимке знаменитость позирует во время вечеринки по случаю открытия магазина Falconeri в Нью-Йорке. Шейк является амбассадором этого итальянского бренда, поэтому она была важной гостьей.
Для выхода в свет Ирина надела вещи именно этой марки – стильное черное платье по фигуре с высоким воротом-хомутом, сообщает Teleprogramma.pro. Скромный наряд имел одну смелую деталь – глубокий вырез на юбке, который обнажил стройные ноги Шейк.
Конечно, аутфит не может быть завершенным без правильно подобранных аксессуаров. Модель решила подчеркнуть и без того тонкую талию кожаным ремнем с ажурной металлической пряжкой. На шее у Ирины красовалась серебряная цепочка внушительного размера. Завершили образ туфли-лодочки и лаковая черная сумка в тон.
Поклонники обомлели от восторга. Они завалили Шейк комплиментами. Многие не переставали задаваться вопросом, как можно быть такой красивой.
Одна из фанаток отметила, что модель внешне очень сильно похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли. Но вмешался другой фолловер. "Это Джоли выглядит как Ирина", – подчеркнул он, превознося Шейк.
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