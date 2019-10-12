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Одинокая Ирина Шейк вышла в свет в скромном наряде

Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.co
Модель Ирина Шейк по праву считается одной из самых привлекательных женщин нашей страны. Она всегда выглядит элегантно, и даже если выбирает повседневный образ, то подает его со вкусом.
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На этот раз папарацци застукали звезду во время прогулки с маленькой дочкой Леей. Знаменитость облачилась в довольно скромный аутфит – синие джинсы, свитер Oversize со спущенным плечом оттенка "кофе с молоком" и модные в этом сезоне сапоги с широким голенищем коричневого цвета.

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Полностью раздевшаяся Ирина Шейк рассказала о семье

Впереди себя Шейк везла коляску с малышкой, которая с улыбкой наблюдала за прохожими. Звездная мама позаботилась о крохе. Она не только облачила ее в теплую куртку, но и укрыла пледом.

На руке у модели болтался целлофановый синий пакет. Судя по всему, семейство выходило в супермаркет за продуктами.

Фолловерам внешний вид Ирины пришелся по вкусу. "Красивые мама и дочка!", – написала иностранная поклонница.

 "Очень мило!", – отметила пользователь Сети.

Напомним, пару месяцев назад стало известно о разрыве модели с известным актером Брэдли Купером. К слову, именно он является отцом маленькой Леи. Пара до сих пор держит в тайне причину расставания. 

12 октября 2019, 22:48
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Ирина Шейк и Брэдли Купер официально вышли в свет вместе

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