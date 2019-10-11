Почему Седокова перестала давать интервью

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Пятница 11 октября
Лента новостей
20:51
"Сейчас или никогда": как Леонов завоевал свою жену
20:32
В Петербурге в смертельном ДТП погиб человек
20:00
В Удмуртии лишенный прав водитель врезался в деревья и умер
17:29
Невестам Батрутдинова посоветовали вынуть импланты и сбрить усы
17:05
"Слово из трех букв": чем Лазарев порадовал себя после трудовых будней
16:49
"Распирает от удовольствия": беременная жена Тарасова рассказала о "нежнейшем" периоде
16:47
Рискует в опасное время: отмечающему день рождения Дудю вынесли предупреждение
16:42
"Поработайте над собой": Сябитова призвала россиянок держаться за мужчин
16:16
Обнаглевший Зеленский сделал заявление о захвате Крыма
16:14
Семенович в сексуальном костюме рассказала об удивительной ночи
16:14
Рецепт от "утечки мозгов"
16:13
Легендарного космонавта Леонова затравили перед смертью
16:03
"Племя обезьян": скандалист Панин оплевал россиян
15:43
На Западе "пнули" Зеленского за клоунаду
15:33
Состояние больной раком Заворотнюк ухудшилось
15:28
Найден действенный метод предотвращения болезни Альцгеймера
15:25
"Оторвет яйца на лету": Собчак получила неожиданную характеристику
15:13
"Не сдавался без боя": неожиданные подробности смерти Леонова
15:08
В "ЕР" раскритиковали инициативу Минтруда о детских пособиях
15:04
Стало известно имя нового посла США в России
14:57
Диана Шурыгина разводится с мужем
14:54
Знаменитая певица "сверкнула" грудью (фото)
14:39
Ургант поглумился над жителями Тюмени
14:33
Муж осчастливил недавно родившую Миронову
14:28
"Это благо!": Волочкова распласталась в постели после бурной ночи с любовником
14:25
Умер космонавт Алексей Леонов
14:23
Совет на выходные
14:20
У Любови Толкалиной случились преждевременные роды
14:04
Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
13:58
В Башкирии мужчина забил пенсионерку до смерти ради 200 рублей
13:54
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week
13:47
"Грязный наработанный язык": мужеподобные тетки набросились на Кравец
13:38
Меладзе проигнорировал вечеринку Брежневой на фоне слухов об изменах
13:35
Володин назвал необходимое условие для развития села
13:27
Под Москвой в аварии с грузовиком погибла женщина
13:24
"Это секс!": брошенная Милявская нашла юного фаворита
13:20
Сколько стоит Мария Шарапова
13:19
Потерял пять миллионов рублей: Данко стал жертвой мошенников
13:08
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
13:05
Под Вологдой женщина с топором пыталась отбить зятя от приставов
13:01
Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка
12:33
Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове
12:30
Работающих родителей могут лишить детских пособий
12:15
"Сладкий такой фантазер": сын Галкина очаровал россиян изобретательностью (видео)
12:14
Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку
12:11
Шведка свихнулась на идее стать похожей на куклу Барби
11:58
"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон
11:54
Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского
11:44
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
11:38
"Тихий ужас": Варнаву разнесли за новый образ
11:35
В Братске 27 человек отравились шаурмой
11:23
Истекающий гноем Кокшенов загремел в больницу
11:08
"Все тот же клоун": Зеленский в забегаловке вызвал отвращение
10:55
На танкере в Красном море прогремел мощный взрыв
10:41
Порошенко поставили страшный диагноз
10:36
Известная актриса появилась перед миллионами с голой грудью
10:32
В Подмосковье стая собак загрызла ламу
10:10
Анисина отказалась делать ЭКО из-за умирающей Заворотнюк
09:59
Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве
09:57
Трамп разнес демократов за попытку импичмента
09:52
"Нереально мило!": россияне тронуты счастьем Лорак с молодым любовником
09:42
Сборная России по футболу одержала оглушительную победу над Шотландией
09:24
Зеленский пригрозил наказанием травмированному Порошенко
09:21
"Стулья пошли в ход": как разругались Игорь и Вадим Верники
09:16
Будущих водителей в России проверят на хронический алкоголизм
09:10
"Она будет ползти": алчную Боню раскусили
08:38
"Люди переживают": Брежнева отреагировала на слухи о разладе с мужем
08:25
Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк
08:14
Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
06:37
Россияне обомлели при виде скрытой могилы после слухов о смерти Заворотнюк
06:35
"Это катастрофа": грубиян Зеленский оскорбил Меркель
04:19
Рассмотрела вблизи: известная актриса в подробностях рассказала о внешности королевы Елизаветы
02:09
"Хотел именно молодого мужчину": всплыла история создания "Голубой луны" Моисеева
23:53
От отношений Рапунцель из "Дома-2" осталось только тату
22:50
Киоски приносят Москве миллиарды рублей ежегодно
21:59
Раскаявшийся Малахов приехал к высокопоставленным людям на серьезный разговор
21:57
"Не может двух слов связать": Зеленский опозорился на публике
21:57
Скромная свадьба известного футболиста удивила Бондарчук
21:55
В Кемерове вора выдал отпечаток на окне кафе
21:37
Под Тюменью учитель ОБЖ избил школьников на уроке
21:30
Заговоривший о Заворотнюк Басков оконфузился
21:18
В Москве укравшая 6 миллионов мошенница преподает уроки по ведению бизнеса
21:17
В Удмуртии оскорбившему судью мужчине грозит срок
21:02
"Кукла Барби": сверкающая Гагарина восхитила народ
20:30
"Все моложе и все краше": 69-летняя Бабкина заметно преобразилась
19:54
Темникова получила удар током на съемках шоу
19:44
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
19:21
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился из-за пистолета на борту
18:53
Пугачеву заметили в компании незнакомца приятной наружности
18:41
В Башкирии на заводе из-за аварии разлились стоки
18:04
Голодающий Харламов напугал россиян
17:59
Названо условие присоединения Белоруссии к России
17:41
Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Михайлова молиться
17:34
Вскрылись новые подробности гибели Цоя
17:13
"Мне больно двигаться": разбитую Дакоту приковало к кровати
16:39
Савичева собралась выселить мужа из-за огромного страха
16:13
В Москве полицейские утащили с дороги женщину без трусов
16:08
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
15:58
"Вот это эротика": Дакота в соблазнительном бикини произвела фурор
15:56
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рецепт от "утечки мозгов"
"Хотели потереться шишками": Богомолова и Виторгана жестко высмеяли из-за связи с Собчак
Жену Сергея Жукова в похабном виде погнали в шею
"Мы в тупике": на Украине взвыли из-за потери Донбасса
"Самый лживый и пустой": Тимати вытер ноги о бывшего друга
"Господин, вы прекрасны!": журналисты и поклонники бежали за каретой Плющенко и Рудковской
Шоу-бизнес

Почему Седокова перестала давать интервью

Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova
Певица отказалась от общения с журналистами. Анна Седокова не дает интервью и отвергает предложения о съемках.
прочитано 210 раз

Как оказалось, вокалистка уже месяц работает без менеджера по пиару, сейчас он артистке не нужен. Анна Седокова решила сделать перерыв в общении с прессой. Она отвергает все поступающие ей предложения.

ПО ТЕМЕ

"Ведь мы до самого конца по одному пути": Седокова перестала скрывать любовника

"Женщина-огонь!": Седокова решилась на перемены

Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Такая жизнь Анне Седоковой кажется странной. За 15 лет сценической деятельности вокалистка привыкла видеть себя на обложках журналов. По словам артистки, она дала сотни интервью о личной жизни и карьере.

"Но ни разу ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никто никогда не ставил, но она смогла", – написала Анна Седокова в личном "Инстаграм".

Знаменитость подчеркнула, что ее история нестандартная, нестандартное и ее понимание жизни. В разные периоды она производила разное впечатление, ее выставляли и в плохом, и в хорошем свете.

До выхода книги Анна Седокова будет общаться с поклонниками только посредством личного аккаунта в "Инстаграм". "Пока мы будем близко-близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я", – резюмировала Анна Седокова.

Напомним, 36-летняя Анна Седокова была солисткой "золотого" состава группы "ВИА Гра". Покинув коллектив она занялась сольной карьерой. Артистка дважды выходила замуж. От каждого супруга знаменитость родила по дочери. В 2017 году певица стала мамой в третий раз. С отцом своего сына Анна Седокова состояла в незарегистрированных отношениях. Недавно вокалистка перестала скрывать свой роман с женатым латвийским баскетболистом.

11 октября 2019, 20:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
Порошенко поставили страшный диагноз

Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк сделали заявление
Молодой Шепелев без бороды стал сенсацией
Народный артист Ильин раздавлен из-за горькой утраты
"У меня были ошибки": Билан взорвался от вопроса про личную жизнь

Проишествия

Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк

Артист обратился к общественности
Шоу-бизнес

Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка

Певец является дважды отцом
Шоу-бизнес

Анисина отказалась делать ЭКО из-за умирающей Заворотнюк

И попросила Никиту Джигурду пожалеть ее
Шоу-бизнес

"Нереально мило!": россияне тронуты счастьем Лорак с молодым любовником

Звезда поделилась в соцсети новым снимком с избранником

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru